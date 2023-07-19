روسيا تحذر: أي سفينة تتجه لأوكرانيا تعتبر عسكرية

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قالت روسيا، اليوم الأربعاء: إن أي سفينة تتجه إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو عسكرية ابتداء من الخميس.
وتابعت وزارة الدفاع الروسية، أن الدول المرتبطة بالسفن المتجهة إلى أوكرانيا سنعتبرها طرفًا في النزاع.
في سياق متصل، أعلنت موسكو أن بعض المناطق في البحر الأسود “خطرًا على الملاحة”.
في سياق آخر، حذرت روسيا أمس الثلاثاء أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك “ضمانات أمنية” بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.
وواصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر الأربعاء، لليلة الثانية تواليًا منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.
وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاثة مواني يمكن لأوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود، تصدير منتجاتها الزراعية رغم الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا.