روسيا تدمر مخزناً للحبوب في أوديسا

أكد الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف منشأة تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ما أدى إلى تدمير مخزن حبوب، بالتزامن مع عمليات قصف مكثفة على منطقة الجبهة جنوب شرق أوكرانيا.

تدمير مخزن حبوب

وأوضحت قيادة العمليات الأوكرانية أن الهجوم أسفر عن تدمير مخزن حبوب، وتضرر خزانات لأنواع أخرى من الشحنات.

وأضافت قيادة العمليات “دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث مسيّرات” مؤكدة أن “العدو يواصل ترهيب أوديسا”.

وتابعت “بحسب المعلومات الأولية، أصيب حوالي أربعة عمال في المرفأ، لكن ما زال يتعين استيضاح المعلومات”.

ضربات روسية تستهدف أوديسا

وغالباً ما تستهدف ضربات روسية مدينة أوديسا الساحلية التي أدرج وسطها التاريخي في مطلع العام على قائمة اليونسكو للتراث العالمي للبشرية، وأدى هجوم ليل السبت الأحد إلى سقوط قتيلين و22 جريحا بينهم 4 أطفال على الأقل.

وتقع أوديسا على البحر الأسود، وتعد استراتيجية للنقل البحري والإشراف العسكري على هذه البقعة المائية الحيوية. إلا أن المدينة تشهد منذ أيام زيادة في الاستهداف الروسي، في أعقاب إعلان موسكو إنهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية، كان ميناء أوديسا منفذاً أساسياً فيها.