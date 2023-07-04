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لم تسفر عن وقوع أية إصابات

روسيا تسقط طائرتين بدون طيار في موسكو الجديدة

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
روسيا تسقط طائرتين بدون طيار في موسكو الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل الإعلام الروسية، أن أوكرانيا حاولت شن هجوم جديد على العاصمة الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، فيما أسقطهما الجيش الروسي.

وأعلن مصدر في هيئات الطوارئ الروسية أن وسائل الحرب الإلكترونية الروسية في موسكو الجديدة قرب العاصمة الروسية تصدت وأسقطت طائرتين مسيرتي، وفقًا لقناة سكاي نيوز.

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طائرة مسيرة

مسيرات جوية

بدوره، أشار المصدر إلى أن الجيش الروسي تمكن من إسقاط مسيرة جوية ثالثة فوق مقاطعة كالوغا القريبة من العاصمة الروسية.

ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة، تم الرصد والتصدي للطائرات المسيرة الثلاث المتجهة نحو موسكو، في أوقات مختلفة.

وأضاف المصدر: عن طريق وسائط الحرب الالكترونية، تم قمع اثنتين منها في موسكو الجديدة والثالثة في مقاطعة كالوغا، بحسب وكالة فرانس برس.

وشدد المصدر على أن المسيرات الجوية الثلاث، تنتمي إلى نوع الطائرات بدون طيار.

لا إصابات

ولم يسفر إسقاط هذه الطائرات المسيرة المعادية عن وقوع أية إصابات.

وذكرت وكالة تاس الروسية، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على موسكو في 30 مايو الماضي، حيث نشرت كييف 8 طائرات مسيرة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم إسقاط 5 منها باستخدام منظومات مضادة للطائرات في منطقة موسكو، وقمع 3 بواسطة الحرب الإلكترونية.

ولم تحدد التقارير الروسية من أين انطلقت المسيّرات.

تزايد الهجمات

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في فبراير 2022، استهدفت طائرات مسيّرة عددا من المدن الروسية، في هجمات شهدت تزايدًا في الأشهر الماضية.

ونادرًا ما بلغت هذه المسيّرات منطقة موسكو ومحيطها الواقعة على مسافة 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

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