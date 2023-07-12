روسيا تعترض طائرة حربية نرويجية قرب حدودها

أفادت شبكة الشرق الإخبارية، أن روسيا، نشرت الأربعاء، مقاتلة من طراز “ميج-31” لمنع طائرة حربية نرويجية من اختراق حدودها فوق بحر بارنتس.

اعتراض طائرة نرويجية

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن طاقم الطائرة الروسية حدد أن الطائرة النرويجية هى طائرة دورية من طراز “بي.-8.إيه” بوسايدون والتى عادت أدراجها حينما اقتربت المقاتلة الروسية.

ووقعت الحادثة فى ثانى أيام قمة حلف شمال الأطلسى “الناتو” المنعقدة فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وهى قمة هيمن عليها بحث موضوع الحرب فى أوكرانيا، والنرويج دولة عضو بالحلف.

ولم يذكر البيان الروسى إلى أي مدى اقتربت الطائرتان من بعضهما.

وورد فى البيان: “حلقت المقاتلة الروسية فى إطار الالتزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى فوق المياه المحايدة، من دون عبور مسارات جوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرة تخص دولة أجنبية”.