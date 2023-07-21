روسيا تفتش السفن المارة بالبحر الأسود

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، في إيجاز صحفي اليوم الجمعة: إن روسيا تريد أن تخضع السفن الموجودة بالبحر الأسود للتفتيش؛ لضمان عدم استخدامها لنقل أسلحة.

البحر الأسود

وقال فيرشينين في تصريحات، نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء، تعليقًا على بيان وزارة الدفاع الروسية بأن موسكو ستعتبر كل السفن التي تتجه إلى الموانئ الأوكرانية على طول ساحل البحر الأسود بأنها ناقلات لشحن الأسلحة: إن “المعنى هو أنه يجب أن نتأكد من ذلك، يجب أن نجري تفتيشًا، لمعرفة ما إذا كانت إحدى السفن تحمل شيئًا ما سيئًا”.

وشدد نائب الوزير الروسي أن “ذلك يعني تحقيقًا وتفتيشًا، إذا لزم الأمر، للتأكد مما إذا كان ذلك حقيقيًّا أم لا”.

واعتبر فيرشينين أن هذا النهج “منطقي تمامًا، لاسيما بعد الهجمات التي وقعت”.

واختتم أنه “لا يوجد الآن ممر إنساني بحري، بل هناك بالفعل مناطق ذات خطر عسكري متزايد”.