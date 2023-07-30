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تصعيد خطير باستهداف المقار الحكومية والكرملين

روسيا تهدد بالنووي بعد هجوم أثار الرعب في موسكو

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
روسيا تهدد بالنووي بعد هجوم أثار الرعب في موسكو
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حذرت روسيا من رد نووي انتقامي بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية في قلب موسكو، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة بعد مهاجمة مجمع “مدينة موسكو” وهو مجمع تجاري وتسوق في غرب العاصمة الروسية.

هجوم استهدف موسكو

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بأنه اشتعلت كرات النار في المباني الرئيسية بالمركز التجاري في قلب موسكو، بينما تحطمت ناطحات السحاب في الساعات الأولى من الهجوم، صباح اليوم الأحد، على بعد أميال فقط من الكرملين.

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وذكرت الدفاع الروسية في بيان: “دُمرت طائرة أوكرانية بدون طيار في الجو من قبل قوات الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة أودينتسوفو في منطقة موسكو.. وتم تشويش طائرتين أخريين بدون طيار باستخدام قدرات الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدتا السيطرة، تحطمتا على أراضي مجمع من المباني غير السكنية في مدينة موسكو”.

فرض حظر الطيران فوق موسكو

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية: “كان هناك ضربة بمبنى IQ-Quarter الواقع في مدينة موسكو (مركز التسوق).. نتيجة للهجوم، كسر الزجاج في الطابقين الخامس والسادس من المبنى المكون من 50 طابقًا”.

وأضافت الوكالة الروسية أنه “تم فرض منطقة حظر طيران مؤقتة لمنطقة موسكو”، نقلًا عن خدمات الطوارئ في المدينة.

 

خسائر الضربة الأوكرانية لموسكو

وأفادت الأنباء الواردة من موسكو أنه أُصيب أحد جنود الحراسة، بينما أفادت تقارير أن امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا أصيبت أيضًا. وكانت سيارات الإسعاف تتوافد على مكان الحادث في قلب موسكو، بالقرب من مقر الحكومة الروسية.

وأوضحت تقارير غربية أن أوكرانيا بدأت تتخذ خطوات أكثر جرأة في الأسابيع الأخيرة لتعزيز هجومها المضاد، الذي وصل إلى قلب موسكو لاستهداف أحد المباني الحكومية التي تضم مقر وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة. ويقع فيها أيضًا مكتب وزارة التنمية الرقمية والاتصالات.

التهديد الروسي بالنووي

وهدد الكرملين صراحة باستخدام الأسلحة النووية في أعقاب الضربة، قائلًا: “لا يوجد مخرج آخر سوى استخدام النووي”. فيما قال ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي الأسبق الذي يشغل حاليًّا منصب نائب فلاديمير بوتين في مجلس الأمن الروسي القوي: “إن قواتنا المسلحة، التي تصد الهجوم المضاد للعدو من الممكن أن تتخذ أي قرار لمواجهة الأعداء إذا وصلوا إلى أراضينا، وأنه بموجب أحكام مرسوم رئيس روسيا بتاريخ 06/ 02/ 2020 سنضطر للتوجه لاستخدام السلاح النووي، فلم يتركوا لنا حلًّا آخر”، على حد قوله.

وفي المقابل، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، من أن الحرب قادمة الى روسيا، وقال زيلينسكي: إن الهجمات على الأراضي الروسية عملية حتمية وطبيعية وعادلة تمامًا في الحرب بين البلدين.

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