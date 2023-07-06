روعة عسير في أقل من دقيقتين

وثق مقطع فيديو لقناة الإخبارية، جولة سياحية سريعة لأبرز معالم منطقة عسير من الشلالات إلى الأودية والجُزر وعلى أصوات الفلامينغو بين رمالها الذهبية.

وفي أقل من دقيقتين مدة عرض الفيديو، تم عرض مشاهد خلابة للشلالات والجزر، وكافة المعالم التي تتميز بها عسير.

أحوال الطقس

كشف طقس العرب عن توقعاته بشأن الطقس في السعودية خلال الأيام القادمة، حيث قال: إن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تشهد شبه الجزيرة العربية بما فيها السعودية اشتدادًا في المُرتفع الجوي شبه المداري، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة في بعض المناطق خلال الأيام القادمة.

ارتفاع ملموس

وتوقع طقس العرب أن تميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم الخميس، ويكون هذا الارتفاع ملموسًا أكثر نهاية الأسبوع؛ حيث تقترب حينها درجات الحرارة من الـ 50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء، كما تكون ما بين بداية ونهاية الأربعينيات مئوية في مُعظم المناطق مع طقس يوصف بأنه شديد.