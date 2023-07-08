روميلو لوكاكو يرحب بالانتقال إلى الهلال

أوضحت تقارير أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، رحب بالانتقال لنادي الهلال وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة The Guardian الإنجليزية إن لوكاكو لا يمانع الانضمام إلى الهلال بسبب عدم وجود عرض أوروبي له بعد رحيله عن إنتر ميلان الإيطالي الذي لعب معه على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، بجانب رفض نادي تشيلسي وجود اللاعب معه.

يوفنتوس يتراجع عن ضم روميلو لوكاكو

وكان يوفنتوس الإيطالي دخل في منافسة مع الهلال لضم لوكاكو صاحب الـ 30 عامًا، لكن اليوفي تراجع مما جعل الطريق خاليًا أمام الهلال لضم اللاعب.

وكان لوكاكو وصل مع إنتر ميلان الإيطالي لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو الماضي، حيث خسر الإنتر اللقب لمصلحة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.