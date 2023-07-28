رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع ضد الشباب

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استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الشباب، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة كريستيانو رونالدو.
ويلعب النصر ضد الشباب عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وسيعتمد كاسترو على التشكيل الأساسي الذي خاض به مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة الختامية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في البطولة الدولية الودية باليابان، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.
ويتوقع أن يدفع كاسترو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة النصر ضد الشباب، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز، ويعول المدرب البرتغالي على خبرات رونالدو وتاليسكا، بجانب الجدد مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا للتألق اليوم.
ومن المتوقع أن يبدأ النصر مباراة الشباب بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، خالد الغنام ورونالدو.