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رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع ضد الشباب

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الشباب، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة كريستيانو رونالدو.

النصر ضد الشباب

ويلعب النصر ضد الشباب عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

رونالدو يقود التشكيل المتوقع

وسيعتمد كاسترو على التشكيل الأساسي الذي خاض به مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة الختامية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في البطولة الدولية الودية باليابان، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

النصر ضد إنتر ميلان
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

ويتوقع أن يدفع كاسترو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة النصر ضد الشباب، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز، ويعول المدرب البرتغالي على خبرات رونالدو وتاليسكا، بجانب الجدد مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا للتألق اليوم.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر مباراة الشباب بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، خالد الغنام ورونالدو.

بروزوفيتش
بروزوفيتش – المصدر @AlNassrFC

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