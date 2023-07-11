رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من الغد بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة بـ 48 مئوية سبب إبعاد موسى ماريجا من معسكر الهلال الحقيل: نظام المساهمات العقارية يرفع مستوى الشفافية والإفصاح الاتحاد يعلن رحيل هيلدر كوستا مايو 2023 الأعلى في هطول الأمطار منذ عام 1991 السعودية تستضيف مواجهة عالمية من العيار الثقيل بين تايسون وأنجانو وزير المالية: نظام المساهمات العقارية خطوة لزيادة قنوات التمويل جماهير النصر تنتقد سياسة التفاوض مع الصفقات
كشفت آخر الخرائط الجوية الخاصة بمركز طقس العرب، أنه من المنتظر أن يتجدد هبوب الرياح الشمالية الغربية والتي تُعرف محليًا برياح البوارح، وذلك على الخليج العربي يومي الأربعاء والخميس، حيث تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في مناطق عدة.
وأوضح مركز طقس العرب أن تأثير رياح البوارح يشمل كلًا من العراق والكويت وقطر والبحرين وشرق ووسط المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أجزاء من الإمارات.
ولفت إلى أن هذه الرياح تُصاحبها هبات قوية أحيانًا في المناطق المكشوفة والطرق السريعة تتجاوز حاجز 55 كم/الساعة، ويؤدي تأثير رياح البوارح إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة بالمقارنة عما كان عليه الحال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء لاسيما في المناطق الصحراوية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وأشار إلى أن النشاط المُنتظر لرياح البوارح يأتي على الخليج العربي؛ نتيجة مرتفع جوي سطحي بشمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري الموسمي على جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية.
وكان أستاذ المناخ سابقًا الدكتور عبدالله المسند كشف في وقت سابق، عن بعض الجوانب والآثار السلبية التي تسببها رياح البوارح والتي من بينها ما يلي: