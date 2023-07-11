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تؤدي إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة

رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من الغد

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت آخر الخرائط الجوية الخاصة بمركز طقس العرب، أنه من المنتظر أن يتجدد هبوب الرياح الشمالية الغربية والتي تُعرف محليًا برياح البوارح، وذلك على الخليج العربي يومي الأربعاء والخميس، حيث تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في مناطق عدة.

البلاد المتأثرة برياح البوارح

وأوضح مركز طقس العرب أن تأثير رياح البوارح يشمل كلًا من العراق والكويت وقطر والبحرين وشرق ووسط المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أجزاء من الإمارات.

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ولفت إلى أن هذه الرياح تُصاحبها هبات قوية أحيانًا في المناطق المكشوفة والطرق السريعة تتجاوز حاجز 55 كم/الساعة، ويؤدي تأثير رياح البوارح إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة بالمقارنة عما كان عليه الحال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء لاسيما في المناطق الصحراوية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

مرتفع جوي سطحي

وأشار إلى أن النشاط المُنتظر لرياح البوارح يأتي على الخليج العربي؛ نتيجة مرتفع جوي سطحي بشمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري الموسمي على جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية.

أثار سلبية تسببها رياح البوارح

وكان أستاذ المناخ سابقًا الدكتور عبدالله المسند كشف في وقت سابق، عن بعض الجوانب والآثار السلبية التي تسببها رياح البوارح والتي من بينها ما يلي:

  • تدني مدى الرؤية الأفقية.
  • تسبب أمواجاً قد يصل ارتفاعها إلى نحو 3 م.
  • تلوث الأجواء بالعوالق الترابية.
  • ارتفاع أعداد مراجعي المستشفيات بسبب أمراض الحساسية والربو.
  • تساهم في تسريع زحف الرمال.
  • خسائر مادية جراء عمليات تنظيف المباني المتكررة.

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