رياح شديدة بسرعة 49 كم/ساعة تضرب الطائف

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح شديدة على محافظة الطائف تصل سرعتها إلى ( 40 – 49) كم / ساعة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الروية الأفقية.
وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
من جهة أخرى، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات، الخرمة والموية وتربة ورنية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة إلى جازان، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان قد تمتد إلى عسير.