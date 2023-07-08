رياح نشطة وأتربة على مكة وجازان والرياض صباح الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات لمكة المكرمة وجازان والرياض، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

رياح نشطة وأتربة

وأوضح المركز أن الحالة في مكة المكرمة تشمل القنفذة والليث، تبدأ من الساعة التاسعة صباح غد الأحد، وتستمر حتى الـ 9 مساءً.

فيما تشمل الحالة الجوية التي تتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة في جازان، كلًا من جازان، الدرب، بيش، أما في الرياض فتشمل كلًا من الدوادمي، القويعية، وعفيف وتبدأ من الساعة التاسعة صباح غد الأحد.

كتلة هوائية حارة

وكان مركز طقس العرب، كشف في وقت سابق، أن أحدث الخرائط الجوية والتي تحاكي حركة الكتل الهوائية أشارت إلى أن مناطق شمال غرب السعودية ستتأثر مع نهاية الأسبوع الحالي بكتلة هوائية صحراوية تؤدي إلى رفع درجات الحرارة بشكل واضح، لتصبح في مستويات أربعينية.

وأعلن المركز أنه يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في معظم مناطق السعودية خلال الأيام القليلة القادمة عدا المنطقة الشرقية، بحيث يكون الطقس شديد الحرارة في أغلب الأنحاء، وحارًا في المناطق الشمالية.

ولفت إلى أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، من المنتظر أن تتأثر مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة بكتلة هوائية أكثر حرارة من المعتاد ويتعمق تأثيرها عطلة نهاية الأسبوع وتشمل تأثيراتها أغلب المناطق الشمالية والشمالية الغربية بالإضافة إلى شمال الوسطى، وتؤدي إلى رفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ.