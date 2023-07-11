رياح نشطة وأتربة مثارة على الطائف وميسان

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة على محافظتي الطائف وميسان، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية اليوم، على محافظات الخرمة وتربة ورنية والمويه، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ألأجزاء الساحلية من مناطق جازان ، عسير ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزيئاً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية،كما لا يزال الطقس حارًا على أجزاء من شرق ووسط السعودية.