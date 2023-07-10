رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة للمساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تأثيراتها تشمل تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، حيث تبدأ في الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق السعودية،.في حين تكون السماء غائمة جزيئاً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير .

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان، ولا يزال الطقس حار على أجزاء من وسط وشرق السعودية.