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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والقنفذة والليث

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والقنفذة والليث
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح نشطة، وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل – بمشيئة الله تعالى – محافظات وادي الفرع، والحناكية، والمهد، والعلا، والعيص، تستمر حتى الساعة 9 مساءً .

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أتربة على القنفذة والليث

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم, تنبيهاً من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها الأجزاء الساحلية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

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