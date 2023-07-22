أنشيلوتي يحسم موقفه من التدريب بدوري روشن رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والقنفذة والليث تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني مارتينو: توقعت هدف ليونيل ميسي القاتل الأرصاد تحذر من موجة حرٍّ شديدة تضرب الرياض والشرقية الجمهور يترقب الإعلان الرسمي عن صفقة أليكس تيليس السعودية تدين خطاب الكراهية والتطرف بجميع أنواعه وأشكاله هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بسعر 236 ريالاً أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها اليوم السبت
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح نشطة، وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل – بمشيئة الله تعالى – محافظات وادي الفرع، والحناكية، والمهد، والعلا، والعيص، تستمر حتى الساعة 9 مساءً .
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم, تنبيهاً من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها الأجزاء الساحلية.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.