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تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة المهد.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس– بمشيئة الله تعالى– بأن الفرصة مهيَّأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير، قد تمتد إلى منطقة الباحة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، تصل إلى أكثر من 45 كم/ ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجًا على الجزء الجنوبي، مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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