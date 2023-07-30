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رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية بعدة مناطق

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية بعدة مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

رياح نشطة وأتربة

كما تعاود الرياح المثيرة للأتربة والغبار نشاطها على امتداد طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان و عسير.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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