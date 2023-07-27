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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

رياح نشطة وأتربة مثيرة للغبار وسحب رعدية على عدة مناطق

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
رياح نشطة وأتربة مثيرة للغبار وسحب رعدية على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

رياح نشطة وأتربة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة الى جازان, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-55 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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