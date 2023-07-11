رياح نشطة وأتربة وسماء غائمة على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ألأجزاء الساحلية من مناطق جازان ، عسير ومكة المكرمة.
في حين تكون السماء غائمة جزيئاً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية, كما لا يزال الطقس حار على أجزاء من شرق ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.