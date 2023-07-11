Icon

الأرصاد: أتربة مثارة على 3 مناطق حتى الـ 9 مساءً Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء Icon وصول أكثر من 297 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon رياح نشطة وأتربة وسماء غائمة على 4 مناطق Icon كوريا الشمالية: سنسقط أي طائرة تجسس أمريكية تخترق مجالنا الجوي Icon الأرصاد: رياح وأتربة على ينبع حتى السادسة مساءً Icon لقطات لسحل متظاهرين حاولوا اقتحام الكنيست Icon أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية Icon إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

رياح نشطة وأتربة وسماء غائمة على 4 مناطق

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
رياح نشطة وأتربة وسماء غائمة على 4 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ألأجزاء الساحلية من مناطق جازان ، عسير ومكة المكرمة.

سحب رعدية

في حين تكون السماء غائمة جزيئاً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية, كما لا يزال الطقس حار على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

قد يهمّك أيضاً
أسلاك تعلن انتهاء فترة اعتراض الدائنين بتخفيض رأس المال

أسلاك تعلن انتهاء فترة اعتراض الدائنين بتخفيض رأس المال

إنقاذ مغامر تاه في المحيط 137 يوماً

إنقاذ مغامر تاه في المحيط 137 يوماً

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف
السعودية اليوم

أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف

السعودية اليوم
رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في الحوار والتفاعل
السعودية اليوم

رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في...

السعودية اليوم
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
السعودية اليوم

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

السعودية اليوم
أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع أميرال بقيمة 11 مليار دولار
السعودية اليوم

أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع...

السعودية اليوم
اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء يوم التروية
السعودية اليوم

اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء...

السعودية اليوم
مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان
الرياضة

مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان

الرياضة
غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية في تصعيد خطير
العالم

غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية...

العالم
نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة

السعودية اليوم