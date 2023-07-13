رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على 8 مناطق اختناق 10 أفراد من أسرة واحدة بحريق في باكستان 4 طرق لاستخدام طفايات الحريق درجة الحرارة تقترب من الـ50 في العراق وصول أكثر من 360 ألف حاج إلى المدينة المنورة أكثر من 3 ملايين نازح ولاجئ جراء الحرب بالسودان أزمة طماطم غير مسبوقة تجبر مطاعم ماكدونالدز للتخلي عنها بوجباتها انطلاق فعاليات قرية بن عضوان السياحية بـ عسير خضوع حاكم مصرف لبنان لجلسة تحقيق ببيروت توضيح بشأن موقف الدعم السكني حال وقوع طلاق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.