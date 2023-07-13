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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على 8 مناطق

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ صباحاً
رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على 8 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.

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