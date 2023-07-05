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يصاحبها تدنٍ في الرؤية

رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ7 مساءً

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ7 مساءً
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات بدر وينبع ووادي الفرع والعلا والعيص وخير والحناكية والمهد، تستمر حتى السابعة مساء اليوم.

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما ماتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة.

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