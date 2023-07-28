رياض محرز أهلاوي حتى 2027 رسميًا

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، رياض محرز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي يضم رياض محرز

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله ضم النجم الجزائري، حيث ظهر رياض محرز، ويرتدي قميص الفريق الأول لكرة القدم، ويحمل رقم 2027، في إشارة لمدة التعاقد.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات طويلة مع إدارة مانشستر سيتي الفترة الماضية، حيث تمسك النادي الإنجليزي باستمراره، قبل أن ينجح الراقي في حسم الصفقة رسميًا.

محرز مع مانشستر سيتي

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.