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قادمًا من صفوف مانشستر سيتي

رياض محرز أهلاوي حتى 2027 رسميًا

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
رياض محرز أهلاوي حتى 2027 رسميًا
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المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، رياض محرز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي يضم رياض محرز

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله ضم النجم الجزائري، حيث ظهر رياض محرز، ويرتدي قميص الفريق الأول لكرة القدم، ويحمل رقم 2027، في إشارة لمدة التعاقد.

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رياض محرز
محرز

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات طويلة مع إدارة مانشستر سيتي الفترة الماضية، حيث تمسك النادي الإنجليزي باستمراره، قبل أن ينجح الراقي في حسم الصفقة رسميًا.

رياض محرز
محرز – المصدر @FabrizioRomano

محرز مع مانشستر سيتي

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

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