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بعد انتقاله إلى النادي الأهلي رسميًا

رياض محرز مودعًا السيتي: اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
رياض محرز مودعًا السيتي: اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي
المواطن - فريق التحرير

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وجه النجم الجزائري رياض محرز، رسالة إلى جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد مغادرة الفريق الأول لكرة القدم؛ والانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محرز أهلاوي

وأعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع رياض محرز، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2027، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، وعلق قائلًا: “انتهى الانتظار.. رياض حقيقة”.

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رياض محرز
رياض محرز

رسالة رياض محرز للسيتي

ونشر محرز عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يضم لقطاته الأولى مع مانشستر سيتي، وأبرز لحظاته وأهدافه مع الفريق الأول لكرة القدم خلال السنوات الماضية، ووجه رسالة للمسؤولين والجماهير.

وقال رياض محرز: “يصادف اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي، رحلة مدتها 5 سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها.. قبل مغادرتي، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير والموظفين لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى”.

رياض محرز
محرز – المصدر newarab

وتابع نجم النادي الأهلي الجديد، رسالته قائلًا: “لزملائي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي سابقًا وحاليًا.. لقد كان من دواعي سروري مشاركتكم الملعب وغرفة الملابس”.

وأضاف رياض محرز: “لقد حطمنا معًا سجلات لا حصر لها، وحققنا ما بدا مستحيلًا ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان بأنفسنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها. سيبقى موسمنا الأخير في الذاكرة إلى الأبد في نادينا وخارجه، وأنا فخور بأنني كنت جزءًا منه”.

رياض محرز
محرز

وأردف: “أريد أن أشكر جماهير مانشستر سيتي، لأنها جعلتني أشعر بأنني جزء من العائلة منذ اليوم الأول، ومنحتني الثقة في كل مرة دخلت فيها إلى الملعب مرتديًا قميص السيتيزنز، سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعمكم وحبكم”.

واختتم رياض محرز رسالته قائلًا: ” اليوم سأرحل لكنني لن أنسى السيتينزنز أبدًا.. أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل، حتى نلتقي مرة أخرى.. شكرًا لكم على كل شيء”.

 

 

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