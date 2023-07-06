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رياض محرز يتفق مع الأهلي

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
رياض محرز يتفق مع الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز قد اقترب من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

رياض محرز يوافق على العرض

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الخميس، أن رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، وافق على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيحصل على راتب يُقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن رياض محرز حريص على الانتقال إلى الشرق الأوسط، حيث يعتقد بأن هذا الوقت المناسب لذلك، واتفق بالفعل على جميع الشروط الشخصية مع النادي الأهلي.

رياض محرز
محرز – المصدر espn

وشددت “ذا صن”، على أن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا حريص على استمرار محرز، خاصة مع احتمالية رحيل النجم البرتغالي برناردو سيلفا، إلا أنها أكدت أن المهاجم الجزائري أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل.

ويلعب رياض محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

رياض محرز
محرز – المصدر @Cityarabia

الأهلي يُدعم صفوفه

على الجانب الآخر، نجحت إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع صفقتين حتى الآن، حيث ضمت حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول السابق، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

فيرمينو
فيرمينو أثناء توقيع العقود – المصدر @ALAHLI_FC

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