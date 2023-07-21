رياض محرز يجتاز الفحص الطبي للأهلي

أصبح نجم مانشستر يونايتد، الجزائري الدولي رياض محرز، قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رياض محرز يخضع لفحوصات

وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أن رياض محرز سينضم إلى دوري روشن السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع إدارة الأهلي بشأن إتمام الصفقة.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن صفقة انتقال رياض محرز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في طريقها للحسم بشكل نهائي، كما أن اللاعب الجزائري نجح في اجتاز الفحص الطبي في باريس.

وفي السياق ذاته، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن محرز أكمل الفحوصات الطبية كلاعب جديد في الأهلي، وفي طريقه للعب بدوري روشن السعودي قريبًا.

محرز مع مانشستر سيتي

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.