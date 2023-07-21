رياض محرز يخضع للفحص الطبي ويقترب من الأهلي

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب اللاعب الجزائري رياض محرز من الانضمام للنادي الأهلي بعدما وافق على الخضوع للفحص الطبي.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: إن محرز سيخضع للفحص الطبي حتى يكون لاعبًا جديد للراقي في الفترة المقبلة.

وأشارت شبكة “ذا أثلتيك”، مساء أول أمس الأربعاء، إلى أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل ضم رياض محرز؛ في صفقة وصلت قيمتها إلى 30 مليون يورو، بجانب 5 ملايين كإضافات.

وفي وقت سابق، قال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه في “تويتر”: “رياض محرز وافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي بعد أن اتفق معهم على كل التفاصيل، لكن إدارة السيتي تتريث بحثًا عن البديل، وتطالب بالمزيد من الأموال مقابل إتمام الصفقة”.

وكان الإعلامي فابريزيو رومانو قال عبر حسابه في “تويتر”: “مانشستر سيتي رفض العرض الأول من الأهلي وكان قيمته 23 مليون جنيه إسترليني أمس الاثنين، مانشستر سيتي يريد 30 مليون جنيه إسترليني، الأهلي يثق في قدرته على حسم الصفقة قريبًا”.