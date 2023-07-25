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إدارة باريس سان جيرمان استبعدته من رحلة اليابان

ريال مدريد يتحرك لضم كيليان مبابي قبل الهلال

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
ريال مدريد يتحرك لضم كيليان مبابي قبل الهلال
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني تحرك للتفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان لضم الفرنسي كيليان مبابي خلال صيف العام الحالي.

كواليس أزمة كيليان مبابي وباريس سان جيرمان

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان ومبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

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كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان والهلال

وكشفت صحيفة L ‘ equipe الفرنسية أن الريال حرك أحد وكلاء اللاعبين لقيادة المفاوضات مع الفريق الفرنسي لضم مبابي.

كذلك قالت صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية: إن الريال سيتقدم بعرض رسمي لضم مبابي مقابل 180 مليون يورو.

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