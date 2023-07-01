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خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

ريال مدريد يحدد 3 بدائل بعد رحيل كريم بنزيما

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
ريال مدريد يحدد 3 بدائل بعد رحيل كريم بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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حدد نادي ريال مدريد الإسباني 3 بدائل لتعويض رحيل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما الذي انضم لنادي الاتحاد مؤخرًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الريال في التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي أو البرازيلي ريتشارلسون نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أما المفاجأة فكانت اهتمام ريال مدريد الإسباني بضم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي السابق.

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كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

مدة عقد كريم بنزيما

وكان بنزيما انضم إلى نادي الاتحاد لمدة 3 سنوات حتى صيف عام 2026، كما نجح الاتحاد بعدها في التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي.

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