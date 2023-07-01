ريال مدريد يحدد 3 بدائل بعد رحيل كريم بنزيما

حدد نادي ريال مدريد الإسباني 3 بدائل لتعويض رحيل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما الذي انضم لنادي الاتحاد مؤخرًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الريال في التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي أو البرازيلي ريتشارلسون نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أما المفاجأة فكانت اهتمام ريال مدريد الإسباني بضم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي السابق.

مدة عقد كريم بنزيما

وكان بنزيما انضم إلى نادي الاتحاد لمدة 3 سنوات حتى صيف عام 2026، كما نجح الاتحاد بعدها في التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي.