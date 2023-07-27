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ضمن الجولة التحضيرية في أمريكا

ريال مدريد يحسم ودية مانشستر يونايتد بثنائية

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
ريال مدريد يحسم ودية مانشستر يونايتد بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد، في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

بيلينجهام يهز الشباك

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد التي أُقيمت على ملعب “إن آر جي ستاديوم” بشكل سريع، ونجح الوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام في هز الشباك عند الدقيقة السادسة بعد تمريرة طولية من روديجر.

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واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الريال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

فوز ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المرينغي الضغط، وشارك خوسيلو بدلًا من رودريجو عند الدقيقة 62، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 89 بعد عرضية من لوكاس فاسكيز، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

وشهدت المباراة الودية، تألقًا لافتًا من بيلينجهام الذي نجح في تسجيل هدفه الأول بقميص المرينغي، كما ظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور بشكل مميز في الشوط الأول، فيما تحسن أداء مانشستر يونايتد خلال الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد جولته المقامة في أمريكا، بمواجهة نظيره برشلونة في كلاسيكو سيُقام، يوم السبت المقبل، في دالاس، ثم يختتم استعداداته بلقاء يوفنتوس، يوم 3 أغسطس المقبل.

ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد
جانب من المباراة – المصدر @realmadrid

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