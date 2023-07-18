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اللاعب الفرنسي سيستمر مع باريس حتى صيف 2024

ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بشأن صفقة كيليان مبابي

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بشأن صفقة كيليان مبابي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية عن صدمة ينوي نادي ريال مدريد الإسباني توجيهها إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن صفقة الفرنسي كيليان مبابي.

وقالت صحيفة AS الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء إن تكلفة قدوم مبابي إلى ريال مدريد ستصل إلى 400 مليون يورو لكن الريال لايريد دفع هذا الرقم، وهو الأمر الذي أغضب إدارة باريس سان جيرمان، حيث يسعى الفريق الفرنسي للاستفادة من بيع مبابي مقابل مبلغ مالي بدلًا من رحيله بالمجان في صيف 2024.

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خسارة لـ باريس سان جيرمان في حال مغادرة مبابي مجانًا

وقالت صحيفة The Athletic البريطانية إن مبابي إذا غادر مجانًا صفوف باريس سان جيرمان في صيف العام المقبل فسوف يؤدي ذلك لخسائر مالية تصل إلى 200 مليون يورو، وهو الثمن الذي وضعه النادي الفرنسي من أجل رحيل مبابي إلى ريال مدريد الإسباني أو إلى أي فريق آخر في صيف العام الحالي.

وأول أمس يوم الأحد، ذكر راديو Rmc الفرنسي أن باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار دا سيلفا لاعب المنتخب البرازيلي والإبقاء على النجم الفرنسي شرط أن يُمدد عقده مع الفريق الباريسي، خاصة أن مبابي ونيمار لم تكن العلاقة بينهما في أفضل أحوالها في الموسم الماضي.

كيليان مبابي

بديل كيليان مبابي 

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ” ليكيب” الفرنسية إن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الفرنسي كولو مواني كبديل للاعب الفرنسي كيليان مبابي.

كما يبحث الفريق الباريسي ضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع صفقة مواني.

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