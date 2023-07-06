ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع الموهبة التركية الشابة أردا جولر، قادمًا من صفوف فنربخشة.

أردا جولر يوقع للريال

وكشف نادي ريال مدريد الإسباني، تفاصيل الصفقة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وذكر: “اتفق المرينغي وفنربخشة على صفقة اللاعب أردا جولر، والذي سيرتبط بنادينا لمدة 6 مواسم”.

وأضاف النادي في بيانه: “سيقام يوم غد الجمعة، الموافق 7 يوليو الجاري، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا (بتوقيت إسبانيا) في مدينة مدريد، حفل تقديم أردا جولر كلاعب جديد في صفوف المرينغي”.

وأكدت تقارير أن نادي ريال مدريد سيدفع 20 مليون يورو ثابتة، مع وضع 20% نسبة من إعادة البيع، ومتغيرات إضافية خاصة بأداء اللاعب والضرائب، بعدما نجح في حسم الصفقة عقب منافسة قوية مع برشلونة الذي كان يطمح في ضم النجم الملقب بـ”ميسي تركيا”.

صفقات ريال مدريد

وبات أردا جولر، خامس صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سبق ونجحت الإدارة في التعاقد مع كل من؛ فران جارسيا وإبراهيم دياز وجود بيلينغهام وخوسيلو.

وكان نادي ريال مدريد، فد بدأ ثورة في سوق الانتقالات، حيث تخلى عن بعض نجومه البارزين، وفي مقدمتهم؛ كريم بنزيما وإيدين هازارد، وتعمل الإدارة على تدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الأسابيع المقبلة.