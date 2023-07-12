ريال مدريد ينتظر حسم صفقة مبابي

لا تزال تُخيم حالة من الغموض بشأن الصفقة المحتملة بانتقال مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.

ريال مدريد جاهز لحسم الصفقة

وشدد مراسل إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، على أن شيئًا ما تغير في الساعات القليلة الماضية داخل جدران ريال مدريد، مؤكدًا أن عدد من مسؤولي المرينغي البارزين تغير رأيهم بشكل إيجابي.

وأضاف: “لقد أبلغوني بضرورة الاستعداد بجدية لأنه ينتظرني عمل مكثف اعتبارًا من يوم 22 يوليو، ولن يكون بإمكاني الحصول على إجازة”، وذلك في إشارة إلى احتمالية إنهاء صفقة مبابي خلال هذه الفترة.

غموض موقف مبابي

ومن جانبها، ذكرت إذاعة “كادينا سير”: “بعض مسؤولي الريال يرون أن تصريحات مبابي الأخيرة تنذر برحيله، لكن لا أحد في مدريد يستبعد أيضًا تجديد اللاعب عقده مع باريس، وتكرار ما فعله الموسم الماضي”.

وأشار مراسل شبكة ESPN، إلى أن مكافأة الولاء، لن تكون عقبة بالنسبة لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز في ضم مبابي، هذا الصيف، فيما أكدت “كادينا سير”، أن المهاجم الفرنسي لا يرغب في التفريط بالمكافأة التي تبلغ 80 مليون يورو.

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2024، وأبلغ الإدارة بأنه لن يفعل بند التمديد حتى عام 2025، ليعيش حالة من التوتر مع المسؤولين، حيث يرغبون في تجديد عقده أو بيعه هذا الصيف.