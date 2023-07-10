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ريال مدريد ينتظر مبادرة باريس للتفاوض بشأن مبابي

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
ريال مدريد ينتظر مبادرة باريس للتفاوض بشأن مبابي
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

غموض موقف مبابي

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2024، وأبلغ الإدارة بأنه لن يفعل بند التمديد حتى عام 2025، ليعيش حالة من التوتر مع المسؤولين، حيث يرغبون في تجديد عقده أو بيعه هذا الصيف.

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كيليان مبابي
المهاجم الفرنسي – المصدر rmcsport

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “توترت العلاقة بشدة بين مبابي وباريس سان جيرمان في الأسبوع الأخير، كما أن سفر اللاعب إلى الكاميرون وتصريحاته هناك زاد من حدة الأزمة”.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “الوضع الحالي بين المهاجم الفرنسي وناديه، لا يمكن إصلاحه في ظل هذه الظروف، ما لم يحدث تغيير مفاجئ في الأحداث”.

كيليان مبابي
المهاجم الفرنسي – المصدر footmercato

ريال مدريد ينتظر

وتابعت: “يراقب ريال مدريد الأمور دون أن يتحرك، ويعتقد أنه يجب على مبابي وباريس التوصل إلى اتفاق أولًا لحل الأزمة، وحتى ذلك الحين ليس لدى النادي الملكي أي سبب للتدخل”.

وجاء في ختام التقرير: “العلاقات بين الناديين متدهورة إلى حد كبير؛ إن لم تكن غير موجودة منذ سنوات، ورغم ذلك ينتظر الميرينغي اتصالًا من سان جيرمان لإبلاغه بسعر اللاعب الفرنسي، وبمجرد حدوث هذا الاتصال ستنطلق المفاوضات بشأن الصفقة”.

كيليان مبابي
المهاجم الفرنسي  – المصدر @PSG_English

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