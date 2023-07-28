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بعد اقترابه من تدريب الأهلي

ريد سالزبورج يعلن رحيل ماتياس يايسله رسميًا

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
ريد سالزبورج يعلن رحيل ماتياس يايسله رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ريد سالزبورج النمساوي، قبل قليل، عن رحيل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله رسميًا عن الفريق الأول لكرة القدم.

يايسله يرحل عن ريد سالزبورج

وأصدر نادي ريد سالزبورج بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله رحيل ماتياس يايسله من منصبه، بعد تلقيه عرضًا خارجيًا؛ ووصول المفاوضات لمرحلة متقدمة، وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق مشوار الفريق في الدوري النمساوي لكرة القدم.

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وأشار نادي ريد سالزبورج، إلى أن يايسله لن يكون متواجدًا مع الفريق الأول لكرة القدم خلال المباراة المقبلة، على أن يتولى المهمة مدربه المساعد.

ماتياس يايسله
يايسله – المصدر @Santi_J_FM

ماتياس يايسله يتفق مع الأهلي

وجاء رحيل ماتياس يايسله عن ريد سالزبورج النمساوي، بعد انتشار أنباء تُفيد باتفاقه مع النادي الأهلي على قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن ماتياس يايسله وافق على عرض النادي الأهلي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وسوف يوقع على العقود خلال الأيام القليلة المقبلة.

ماتياس يايسله
يايسله – المصدر @FabrizioRomano

وأشار سانتي أونا عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن يايسله، سوف يوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم رياضي آخر.

ويملك يايسله مسيرة مبشرة، حيث أشرف على تدريب ليفيرنج فريق الدرجة الثانية النمساوي، ودرب فريق لايبزيج الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، ويقود سالزبورج النمساوي منذ عام 2021.

ماتياس يايسله
يايسله

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