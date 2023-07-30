Icon

5 فرق لم تغب عن الدوري السعودي للمحترفين Icon المرور: المركبة لا تسجل لمن لا يسمح له بالقيادة Icon التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والسد Icon زراعة منظم نبض القلب ينقذ حياة مريض في نجران Icon التسوق السياحي يجذب زوار جدة Icon إحباط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة Icon حكام مواجهات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية Icon إطلاق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة الشحن Icon منارة السعودية تستحوذ على 10% من فالي البرازيلية Icon تشكيل مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي المتوقع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال عملية استغرقت 20 دقيقة

زراعة منظم نبض القلب ينقذ حياة مريض في نجران

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
زراعة منظم نبض القلب ينقذ حياة مريض في نجران
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نجح فريق طبي مختص في أمراض القلب والقسطرة في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد بنجران من إنقاذ حياة مريض في العقد التاسع من العمر.

تفاصيل الأزمة

وأوضحت صحة نجران، أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ عن طريق مستشفى حبونا العام وهو يعاني من دوخة متكررة، تلاها توقف القلب وهبوط الدورة الدموية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود هبوط شديد في نبض القلب يصل إلى ٣٠ و ٢٠ نبضه بالدقيقة، وذلك نتيجة انقطاع مكتمل بالضفيرة الكهربائية للقلب، الأمر الذي تطلب إجراء عملية لتركيب منضم مؤقت إسعافي لنبض القلب، و تركيب منظم دايم للنبض.

قد يهمّك أيضاً
لقطات من توقيع هندرسون للاتفاق حتى 2026

لقطات من توقيع هندرسون للاتفاق حتى 2026

تونس تعثر على حطام طائرة مروحية سقطت قبل شهرين

تونس تعثر على حطام طائرة مروحية سقطت قبل شهرين

أقصر عملية جراحية

وبينت أن العملية استغرقت قرابة 20 دقيقة، وتعتبر من أقصر العمليات على الإطلاق من حيث المدة الزمنية لكون حالة المريض لا تتحمل أكثر من ذلك لكبر سنة، وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وتم نقل المريض إلى العناية المركزة، واستقرار حالته بعد 24 ساعة من العملية، وتماثل المريض للشفاء، وتم خروجه من المستشفى في اليوم الثالث، وهو بصحة جيدة.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في مستشفى الملك خالد بنجران خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، قدم خدماته الطبية لــ 7327 مراجعاً، فيما تم إجراء 357 عملية قسطرة علاجية و468 قسطرة تشخيصية، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة في تخصصات القسطرة التداخلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم