زراعة منظم نبض القلب ينقذ حياة مريض في نجران

نجح فريق طبي مختص في أمراض القلب والقسطرة في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد بنجران من إنقاذ حياة مريض في العقد التاسع من العمر.

تفاصيل الأزمة

وأوضحت صحة نجران، أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ عن طريق مستشفى حبونا العام وهو يعاني من دوخة متكررة، تلاها توقف القلب وهبوط الدورة الدموية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود هبوط شديد في نبض القلب يصل إلى ٣٠ و ٢٠ نبضه بالدقيقة، وذلك نتيجة انقطاع مكتمل بالضفيرة الكهربائية للقلب، الأمر الذي تطلب إجراء عملية لتركيب منضم مؤقت إسعافي لنبض القلب، و تركيب منظم دايم للنبض.

أقصر عملية جراحية

وبينت أن العملية استغرقت قرابة 20 دقيقة، وتعتبر من أقصر العمليات على الإطلاق من حيث المدة الزمنية لكون حالة المريض لا تتحمل أكثر من ذلك لكبر سنة، وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وتم نقل المريض إلى العناية المركزة، واستقرار حالته بعد 24 ساعة من العملية، وتماثل المريض للشفاء، وتم خروجه من المستشفى في اليوم الثالث، وهو بصحة جيدة.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في مستشفى الملك خالد بنجران خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، قدم خدماته الطبية لــ 7327 مراجعاً، فيما تم إجراء 357 عملية قسطرة علاجية و468 قسطرة تشخيصية، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة في تخصصات القسطرة التداخلية.