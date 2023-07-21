زراعة 100 مليون شجرة مانجروف بسواحل السعودية

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن السعودية تستهدف زراعة 100 مليون شجرة مانجروف على السواحل خلال السنوات المقبلة.

وأشار مركز الغطاء النباتي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى حرص السعودية على تأكيد مكانتها الإقليمية والعالمية عبر جهودها في مواجهة آثار التغير المناخي بتنمية البيئات الساحلية وتدشين مشاريع زراعة أشجار المانجروف وتأهيل غاباتها المتدهورة تحقيقًا لمستهدفات رؤية2030.

أشجار المانجروف

وتمثل أشجار المانجروف أهمية بيئية كبيرة وشريانًا حيويًّا بحريًّا وكنوزًا طبيعية ذات فوائد بيئية واقتصادية وسياحية عديدة، كما تعد مخازن طبيعية لامتصاص الكربون، وتتميز بأنها الأعلى كفاءة مقارنة بالأنواع الأخرى للغابات، إضافة إلى كونها موئلًا طبيعيًّا للطيور المهاجرة وأمنًا غذائيًّا من خلال تعظيم الثروة السمكية، وتسهم أشجار المانجروف في تخليص الشواطئ من الملوثات، كما أنها تقلل من درجة الحرارة ورطوبة المناخ المحلي.