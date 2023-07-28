زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب بنزرت التونسية

أعلنت إذاعة موزاييك التونسية، أن المعهد الوطني للرصد الجوي بتونس سجل هزة أرضية بقوّة 3.2 درجة على سلم ريختر.

مركز الزلزال

وحدد المعهد التونسي مركز الزلزال على بعد 2.9 كم جنوب غرب تسكرايا من ولاية بنزرت وفق إذاعة موزاييك التونسية.

وحدّدت التحاليل الأولية التي قامت بها محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس مركز الزلزال بـ37.18 درجة خط عرض وبـ 9.53 درجة خط طول.