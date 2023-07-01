Icon

سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد Icon الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل إندونيسيا Icon تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ Icon أرقام تزين مسيرة ياسين بونو بعد اهتمام النصر بضمه Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا Icon السعودية استحدثت كل ما هو جديد من تقنية لخدمة ضيوف الرحمن Icon جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع صفقة الاتحاد ! Icon لويس كاسترو يرحل عن بوتافوجو ويقترب من النصر Icon نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ضرب منطقة خليج توميني في مقاطعة سولاويزي الوسطى الإندونيسية

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء (BMKG) إن زلزالا قوته 5.3 درجة ضرب منطقة خليج توميني في مقاطعة سولاويزي الوسطى الإندونيسية.

موقع الزلزال

وأوضحت الوكالة، في بيان لها: “أن مركز الزلزال يقع في البحر وعلى مسافة 11 كيلومترا (من الساحل) على عمق 23 كيلومترا”.

قد يهمّك أيضاً
الأحساء تسجل درجة الحرارة الأعلى اليوم في السعودية

الأحساء تسجل درجة الحرارة الأعلى اليوم في السعودية

هاتف الشؤون الإسلامية يستقبل 300 ألف مكالمة منذ بدء الحج

هاتف الشؤون الإسلامية يستقبل 300 ألف مكالمة منذ بدء الحج

حزام النار

وغالبا ما تعاني إندونيسيا من الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج المد بسبب موقعها على “حزام النار”. وهو شريط من البراكين والصدوع التكتونية بطول 40 ألف كيلومتر يحيط بالمحيط الهادئ.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم