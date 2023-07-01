سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل إندونيسيا تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ أرقام تزين مسيرة ياسين بونو بعد اهتمام النصر بضمه الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا السعودية استحدثت كل ما هو جديد من تقنية لخدمة ضيوف الرحمن جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع صفقة الاتحاد ! لويس كاسترو يرحل عن بوتافوجو ويقترب من النصر نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر
قالت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء (BMKG) إن زلزالا قوته 5.3 درجة ضرب منطقة خليج توميني في مقاطعة سولاويزي الوسطى الإندونيسية.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها: “أن مركز الزلزال يقع في البحر وعلى مسافة 11 كيلومترا (من الساحل) على عمق 23 كيلومترا”.
وغالبا ما تعاني إندونيسيا من الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج المد بسبب موقعها على “حزام النار”. وهو شريط من البراكين والصدوع التكتونية بطول 40 ألف كيلومتر يحيط بالمحيط الهادئ.