زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

قالت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء (BMKG) إن زلزالا قوته 5.3 درجة ضرب منطقة خليج توميني في مقاطعة سولاويزي الوسطى الإندونيسية.

موقع الزلزال

وأوضحت الوكالة، في بيان لها: “أن مركز الزلزال يقع في البحر وعلى مسافة 11 كيلومترا (من الساحل) على عمق 23 كيلومترا”.

حزام النار

وغالبا ما تعاني إندونيسيا من الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج المد بسبب موقعها على “حزام النار”. وهو شريط من البراكين والصدوع التكتونية بطول 40 ألف كيلومتر يحيط بالمحيط الهادئ.