زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ

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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 102 كيلومتر من قرية هيهيفو الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتونغا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.