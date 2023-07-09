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وقع على عمق 35 كيلو مترًا

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جزر سليمان

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جزر سليمان
المواطن - فريق التحرير

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تعرضت جزر سليمان لزلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل في بيان له، أن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا، وعلى بعد 114 كيلومترًا شمال غرب مدينة جيزو.

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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

زلازل قبالة جزر سليمان

وفي نوفمبر الماضي ضرب زلزال بلغت قوته 7.0 درجات قبالة الساحل الجنوبي الغربي لنفس الجزر، فيما حثت السلطات على الانتقال إلى مناطق مرتفعة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً وقع على عمق 15 كيلومتراً على بعد حوالي 16 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي لمنطقة مالانجو، وعلى بعد نحو 55 كيلومتراً من العاصمة هونيارا.

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