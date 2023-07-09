تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جزر سليمان 3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية ضعف تبريد المكيفات نهارًا حتى ظهور نجم سهيل 24 أغسطس سدايا توفر 172 وظيفة للدبلوم فأعلى للعمل بالرياض الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية وفاة شقيقين غرقًا في حفرة مائية بالقريات الجمعيات التعاونية تدعم مصلحة المجتمع واستقرار الأسعار ثمار القابضة تسعى لطرح حقوق أولوية بـ150 مليون ريال “سباير” يستقبل طلبات التسجيل في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف
تعرضت جزر سليمان لزلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.
وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل في بيان له، أن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا، وعلى بعد 114 كيلومترًا شمال غرب مدينة جيزو.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.
وفي نوفمبر الماضي ضرب زلزال بلغت قوته 7.0 درجات قبالة الساحل الجنوبي الغربي لنفس الجزر، فيما حثت السلطات على الانتقال إلى مناطق مرتفعة.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً وقع على عمق 15 كيلومتراً على بعد حوالي 16 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي لمنطقة مالانجو، وعلى بعد نحو 55 كيلومتراً من العاصمة هونيارا.