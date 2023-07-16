زلزال بقوة 7,2 درجات يضرب شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية

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أعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي اليوم، أن زلزالًا بقوة 7.2 درجات ضرب شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية.
وأوضح المعهد وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الزلزال وقع في الساعة 6:48 بتوقيت غرينتش على بعد 90 كلم غرب بلدة ساند بوينت.
فيما أصدر المركز الوطني للتحذير من تسونامي في بالمر بألاسكا تحذيراً لوقت قصير من حصول تسونامي جنوب ألاسكا وشبه الجزيرة.