زلزال بقوة 7,2 درجات يضرب شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية

أعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي اليوم، أن زلزالًا بقوة 7.2 درجات ضرب شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية.

زلزال عنيف

وأوضح المعهد وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الزلزال وقع في الساعة 6:48 بتوقيت غرينتش على بعد 90 كلم غرب بلدة ساند بوينت.

تحذير من تسونامي

فيما أصدر المركز الوطني للتحذير من تسونامي في بالمر بألاسكا تحذيراً لوقت قصير من حصول تسونامي جنوب ألاسكا وشبه الجزيرة.