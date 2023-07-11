زلزال يضرب أيسلندا بقوة 5.1 ريختر

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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب العاصمة الأيسلندية رييافيك، أمس الاثنين.
ووقع مركز الزلزال بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على بعد 13 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، وبعمق 6 كيلومترات.
كما لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال في أيسلندا.