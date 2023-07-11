زلزال يضرب أيسلندا بقوة 5.1 ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب العاصمة الأيسلندية رييافيك، أمس الاثنين​​​.

مركز الزلزال

ووقع مركز الزلزال بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على بعد 13 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، وبعمق 6 كيلومترات.

كما لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال في أيسلندا.