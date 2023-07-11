زلزال يضرب سواحل أنتيغوا وبربودا بقوة 6.4 ريختر

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، زلزالًا بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا.

تفاصيل الزلزال

ووقع الزلزال في الساعة 20:28 (23.28 بتوقيت موسكو)، على بعد 284.2 كيلومتر من حي كودرينغتون على جزيرة بربودا التي يقطنها 1.3 ألف نسمة.

ولفتت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.