زلزال يضرب سواحل أنتيغوا وبربودا بقوة 6.4 ريختر

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رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، زلزالًا بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا.
ووقع الزلزال في الساعة 20:28 (23.28 بتوقيت موسكو)، على بعد 284.2 كيلومتر من حي كودرينغتون على جزيرة بربودا التي يقطنها 1.3 ألف نسمة.
ولفتت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.