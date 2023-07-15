زوجة نجم ليفربول تتابع حساب الاتحاد في إنستجرام

كشفت تطورات جديدة عن اقتراب البرازيلي فابينيو نجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي من الانضمام لنادي الاتحاد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

متابعة الحساب تُقرب اللاعب

وتابعت ريبيكا تافاريس زوجة النجم البرازيلي، حساب نادي الاتحاد في تطبيق ” إنستجرام مما يُقرب زوجها من الانضمام للعميد كرابع صفقة صيفية بعد التعاقد مع كل من الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي جوتا.

وبالأمس، طالب جمهور الاتحاد إدارة أنمار الحائلي بسرعة ضم فابينيو، حيث دشنوا وسم ” فابينيو مطلب اتحادي”، كما قال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: إن نادي الاتحاد لم يتقدم بأي عروض رسمية حتى الآن لضم نجم ليفربول مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الناديين لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أول أمس الخميس، أن نادي الاتحاد يستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، من أجل شراء فابينيو في الميركاتو الصيفي الحالي.

ليفربول يجد بديل فابينيو

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن نادي ليفربول قد يُعارض إتمام صفقة انتقال النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لعدم إمكانية تعاقده مع لاعب آخر يعوض رحيله.

وأضافت أن النجم البلجيكي الشاب روميو لافيا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون الإنجليزي، يُعد من أبرز الأسماء المرشحة لتعويض النجم البرازيلي، بعد تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.