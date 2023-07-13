زيلينسكي يحسم موقفه من عرض الأهلي

حسم نجم نابولي، البولندي بيوتر زيلينسكي موقفه من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

زيلينسكي يوافق على العرض

وأكدت تقارير بالأمس أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع زيلينسكي لضمه هذا الصيف، خاصة أن عقده ينتهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في عام 2024، ولا توجد أي اتفاقات بشأن التجديد.

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن زيلينسكي أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي النادي الأهلي، من أجل المضي قدمًا في المحادثات، بعدما وافق على العرض.

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الخميس، إلى أن الراقي أصبح قريبًا أيضًا من التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي نابولي، من أجل حسم صفقة اللاعب البولندي.

تدعيم صفوف الأهلي

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع صفقتين عالميتين هذا الصيف، حيث ضم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتطمح الإدارة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، للظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد، ومصالحة الجماهير بعد الهبوط الصادم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي.