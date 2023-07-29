ساديو ماني يستعد للانتقال إلى النصر

بات النجم السنغالي ساديو ماني، قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ الألماني؛ والانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ساديو ماني يُغادر البايرن

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت” الألمانية، فلوريان بليتنبيرغ، أن ساديو ماني لم يُشارك في التدريبات الصباحية للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، اليوم السبت، إلا أنه متواجدًا في الفندق.

وأشار فلوريان بليتنبيرغ، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى احتمالية غياب النجم السنغالي عن مباراة بايرن ميونيخ ضد كاواساكي فرونتال الودية، المقرر إقامتها اليوم.

وأوضح أن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ ووكلاء ساديو ماني، لازالوا يعملون على التفاصيل النهائية مع نادي النصر الآن، بشأن رسوم الانتقال وشروط الدفع، مؤكدًا أن النجم السنغالي سيُغادر الفريق البافاري، يوم غد الأحد.

ساديو في قائمة النصر

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر وضع اسم ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد توقيعه رسميًا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالأمس بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.