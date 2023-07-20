ساديو ماني يطلب 50 مليون دولار للانتقال إلى النصر

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كشفت تقارير إعلامية عن الشرط التعجيزي الذي طلبه السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني، وذلك للانضمام إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الحساب الرسمي لـ”قنوات” الكأس القطرية عبر “تويتر”: إن ماني صاحب الـ 31 عامًا طلب نيل 50 مليون دولار أمريكي كراتب سنوي وذلك من أجل الانضمام واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف أصفر الرياض.
وكان النادي الأهلي فكّر في التعاقد مع ماني لكن اللاعب السنغالي رفض، مما جعل الراقي يتجه للتعاقد مع الفرنسي سان ماكسيمان لاعب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدلًا منه.