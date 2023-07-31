ساديو ماني يُجري الفحص الطبي اليوم قبل التوقيع للنصر

ينتظر مشجعو نادي النصر الإعلان الرسمي عن ضم نجم بايرن ميونيخ ومنتخب السنغال، ساديو ماني لصفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ساديو ماني في دبي

وتُشير التقارير إلى أن ساديو ماني يستعد لإجراء الفحص الطبي، اليوم الاثنين، كما تداول رواد موقع “تويتر”، صورة له بعد وصوله إلى دبي، وسط تفاعل جماهيري كبير، بعد اقتراب حسم الصفقة رسميًا.

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت” الألمانية، فلوريان بليتنبيرغ قد أكد أن النصر عرض على ساديو ماني توقيع عقد حتى عام 2027، ولكن المفاوضات النهائية بشأن مدة التعاقد لازالت جارية حتى الآن.

وأوضح أن قائد منتخب السنغال سيحصل على راتب يتجاوز حاجز الـ40 مليون يورو صافي في الموسم الرياضي الواحد، فيما ستكون قيمة الصفقة لبايرن ميونيخ أقل من 30 مليون يورو مع الإضافات، كما أنه ودع زملاءه بالأمس.

ساديو في قائمة النصر

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر وضع اسم ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد توقيعه رسميًا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويستعد لمواجهة الاتحاد المنستيري اليوم.