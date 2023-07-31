الدفاع المدني يخالف منشأة عطلت كاشف الدخان بجازان انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن غدًا الوحدة الإماراتي لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية منحة سعودية بـ22 مليون دولار لتشييد مكتبة جامعة سراييفو ساديو ماني يُجري الفحص الطبي اليوم قبل التوقيع للنصر انطلاق بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة المشرفة ساعات تفصل مبابي عن مكافأة الـ40 مليون يورو مشاريع الترفيه تعلن عن وجهتها الترفيهية في المدينة المنورة ولي العهد يعتمد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية
ينتظر مشجعو نادي النصر الإعلان الرسمي عن ضم نجم بايرن ميونيخ ومنتخب السنغال، ساديو ماني لصفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتُشير التقارير إلى أن ساديو ماني يستعد لإجراء الفحص الطبي، اليوم الاثنين، كما تداول رواد موقع “تويتر”، صورة له بعد وصوله إلى دبي، وسط تفاعل جماهيري كبير، بعد اقتراب حسم الصفقة رسميًا.
وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت” الألمانية، فلوريان بليتنبيرغ قد أكد أن النصر عرض على ساديو ماني توقيع عقد حتى عام 2027، ولكن المفاوضات النهائية بشأن مدة التعاقد لازالت جارية حتى الآن.
وأوضح أن قائد منتخب السنغال سيحصل على راتب يتجاوز حاجز الـ40 مليون يورو صافي في الموسم الرياضي الواحد، فيما ستكون قيمة الصفقة لبايرن ميونيخ أقل من 30 مليون يورو مع الإضافات، كما أنه ودع زملاءه بالأمس.
وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر وضع اسم ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد توقيعه رسميًا.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويستعد لمواجهة الاتحاد المنستيري اليوم.