ساديو ماني يُفكر في عرض النصر

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا بشأن انتقال نجم بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

ساديو ماني يوافق على العرض

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن ساديو ماني وافق على التفاوض بشأن شروط انتقاله إلى دوري روشن السعودي من بوابة نادي النصر، مؤكدًا أن العمل جار على إنجاز الصفقة.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، إلى أن ساديو ماني كان يُريد البقاء في بايرن ميونيخ، ولكن إدارة النادي الألماني ضغطت عليه لإيجاد حل ورحيله هذا الصيف.

ولفت خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، إلى أن نجم ليفربول السابق يُفكر الآن بجدية في الانتقال لدوري روشن السعودي، وسوف يتفاوض على شروط التعاقد مع النصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت تقارير سابقة أن نادي النصر دخل في مفاوضات جادة لحسم صفقة ماني، حيث عرضت الإدارة عليه توقيع عقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، على أن يحصل على راتب يُقدر بـ25 مليون يورو في الموسم.

معاناة مع البايرن

وكان ساديو ماني قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.