ساعات حاسمة في صفقة انتقال رياض محرز للأهلي

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تترقب الجماهير الإعلان الرسمي عن ضم النادي الأهلي، لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وينتهي عقد محرز صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ إلا أن إدارة الأهلي متمسكة بالحصول على خدماته.
وتُشير كافة التقارير إلى أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع رياض محرز، من أجل الحصول على خدماته؛ للانضمام إلى صفوفه في الموسم الرياضي الجديد، وسط توقعات بالإعلان عن التعاقد معه خلال الساعات المقبلة.
وأكد إعلاميون عبر موقع “تويتر”، أن الصفقة في طريقها للحسم، واستعرض الإعلامي وليد سعيد أبرز أرقام رياض محرز مع مانشستر سيتي في الموسم الرياضي الماضي، واصفًا إياه بنجم الأهلي الجديد.
وعلق الصحافي مشعل العتيبي: “إجراءات بسيطة إن شاء الله ويتم النادي الأهلي اتفاقه مع الجزائري رياض محرز ليصبح لاعباً للنادي الأهلي”.
وكتب الصحافي محمد عواد: “48 ساعة حاسمة مع محرز .. اللاعب الآن موافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. مانشستر سيتي ينتظر عرضاً رسمياً ليقرر .. يقال أنه يتوقع 20 مليون يورو من الصفقة”.
ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.